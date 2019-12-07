Evo Morales Küba'ya gitti

Bolivya'da ABD yanlısı muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, sığınma hakkı aldığı Meksika'dan Küba'ya gitti.

Evo Morales'in yakın çevresinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre eski Bolivya lideri, Küba'ya tedavi amacıyla gitti.

Reuters'e konuşan eski Morales hükümetininin Sağlık Bakanı Gabriela Montano, "Evo Morales, kendisini Bolivya'da tedavi eden Kübalı tıbbi ekip ile olan randevusu için Küba'da bulunuyor" dedi.

Meksika Dışişleri doğruladı

Meksika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Roberto Velasco Alvarez, Morales'in dün Küba'ya gittiğini doğruladı.

Twitter'dan açıklama yapan Alvarez, Morales'in seyahatin geçici olduğuna dair bilgi verdiğini ifade etti.

Con respecto a la información que circula sobre Evo Morales, precisamos que el día de hoy el Sr. Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba. Según nos informó, se trata de un viaje temporal. Por el momento esa es la información disponible. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) December 7, 2019

​Morales, 10 Kasım'da istifaya zorlandıktan iki gün sonra Meksika'nın sığınma teklifini kabul etmişti.