ABD'den Venezüellalı iki yetkiliye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezüella Göçmenlik Bürosu'nda genel müdür olarak görev yapan Gustavo Adolfo Vizcaino Gil ve Juan Carlos Dugarte Padron adlı 2 devlet yetkilisinin, pasaport işlemleri üzerinden 'rüşvet aldığı' öne sürüldü.

Gil ve Padron'un yabancı ülke vatandaşlarına Venezüella pasaportu sattığı, para veremeyen Venezüella vatandaşlarına ise pasaport çıkartmadıkları vurgulanan açıklamada, yetkililerin her bir işlem için birkaç bin dolar para istediği iddia edildi.

Açıklamada, "Maduro ve yoldaşlarının sebep olduğu yıkıcı koşullardan kaçmak isteyen Venezüella halkı, bu kez yolsuzluk nedeniyle pasaport alamıyor veya yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. Bu, şu an milyonlarca Venezüellalının yaşadığı sefaletin başka bir nedenidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan açıklamada, ABD olarak, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve Ulusal Meclis'e verilen 'destekte kararlılık' vurgusu yapıldı.