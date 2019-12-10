'Darbeci askerler Venezüella'dan kaçtı'

Venezüella'da başarısız darbe girişimine katılan ve daha sonra Panama Büyükelçiliği'ne sığınan askerlerin ülkeden kaçtığı öne sürüldü.

Venezüella basınındaki haberlere göre, kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve partisi Voluntad Popular'ın lideri Leopoldo Lopez'in 30 Nisan'daki darbe girişimine katılan 16 asker ülkeden çıkmayı başardı.

Başkent Caracas'ta görev yaptıkları La Carlota Hava Üssü'nü hedef alan ve kalkışma başarısız olunca Panama'nın, üssün hemen karşısında bulunan bir oteldeki büyükelçiliğine kaçan askerler silahları ile birlikte ülkeden çıktı.

Kaçan 16 asker arasında bir kurmay albay ve iki yüzbaşı bulunuyor.

Venezüella'da ABD destekli muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, gösteriler daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliği'ne kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.