Şili Hava Kuvvetleri'ne ait 38 kişilik uçak kayboldu

Punta Arenas kentinden havalanan Şili Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla iletişim kesildi. İçinde 17 mürettebat ve 21 yolcunun olduğu uçak Antartika'da Kral George Adası'ndaki askeri üslere lojistik destek sağlamak amacıyla seyahat ediyordu.
Dördüncü Hava Tugayından General Eduardo Mosqueira “Uçakla temasın kesildiği bölgeye bir gemi gönderildi ve arama çalışmaları devam ediyor.” dedi.
Gráfica que complementa Comunicado de Prensa #FACh pic.twitter.com/Elcbaudk48— Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) December 10, 2019
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Twitter’dan, savunma ve içişleri bakanlarıyla hava kuvvetleri karargahında gelişmeleri takip ettiği bilgisini paylaştı.
Vamos con ministro @gblumel rumbo a Cerrillos.Consternados con desaparición de avión Hércules de la @FACh_Chile que viajaba con 38 pasajeros rumbo a la Antártica desde Punta Arenas.Desde ahí,junto a Ministro @mindefchile monitorearemos búsqueda y despliegue de equipos de rescate— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) December 10, 2019
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