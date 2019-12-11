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14:02 11 Aralık 2019
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    'Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla satıldı

    © İHA / SERKAN BAYAR
    Güney Amerika
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    Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın'ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı 'Silam' Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu tarafından el konulmasının ardından düzenlenen açık arttırmayla satıldı.

    Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu'nun (JND) El Konulmuş Varlıkları Fonu, Türkiye'nin 'Tosuncuk' olarak tanıdığı Mehmet Aydın’ın Silam isimli yatını Punta del Este kentinde bir müzayedede sattı.

    El Konulmuş Varlıkları Fonu’nun satışa çıkardığı süper lüks yat 243 bin dolara satıldı. Ayrıca yatı alan kişinin Deniz Ulusal Bölgesi’ne 2 bin dolarlık liman cezasını da ödeyeceği belirtildi.

    Asıl adı 'Don Carlo's olan, Mehmet Aydın’ın 800 bin dolara aldıktan sonra adını Silam olarak değiştirdiği yatta jakuziden mutfağa, yemek salonundan 13 kişinin kalabileceği lüks kamaralara kadar pek çok alan yer alıyor.

    Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bunun JND tarafından Aydın’ın el konulmuş malları için düzenlediği ikinci resmi açık arttırma olduğunu söyledi.

    Molina, bir önceki müzayedede Aydın’a ait ferrarinin de açık artırma yoluyla satıldığı bilgisini paylaştı.

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    Etiketler:
    Dolandırıcılık, Türkiye, Açık artırma, Yat, ferrari, Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Uruguay
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