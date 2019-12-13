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00:49 13 Aralık 2019
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    Şili'de kaybolan askeri uçağın parçaları bulundu

    Şili'de kaybolan askeri uçağın parçaları bulundu

    © REUTERS /
    Güney Amerika
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    Şili Savunma Bakanı Alberto Espina, 38 kişiyi taşıyan ve önceki gün kaybolan askeri uçağın parçalarının bulunduğunu açıkladı.

    Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera
    © AP Photo / Esteban Felix
    Şili Hava Kuvvetleri'ne ait 38 kişilik uçak kayboldu
    Şili basınında çıkan habere göre, Espina, ülkenin güneyindeki uçağın havalandığı Punta Arenas'ta, Şili Hava Kuvvetleri Komutanı Arturo Merino ile basın toplantısı düzenledi.

    Bakan Espina, denize düşen uçağa ilişkin, "Kaybolmasından 48 saat sonra uçağın parçalarına ulaştık ve bunun için 23 hava, 14 deniz ve uydu desteği olan 8 uluslararası ajans hazır bulundu. Uçağı bulmamızda onların yardımı oldu" ifadelerini kullandı.

    Hava Kuvvetleri Komutanı Merino da denizde bulunan ceset parçalarının yüksek ihtimalle uçaktakilere ait olduğunu belirterek, "Uçağın bulunan kısımları, içindekilerden birinin hayatta kalmasının imkansız olduğunu gösteriyor. Kurbanların aileleri çeşitli bölgelerdeki kurumlar tarafından desteklenmektedir" şeklinde konuştu.

    Yetkililer, Şili Hava Kuvvetlerine ait C-130 Hercules tipi uçağın düşme nedeninin henüz belirlenemediğini, uçağın havalanmadan veya kaybolmadan önce hiçbir acil durum göstergesinde bulunmadığını belirtiyor.

    Bu arada, Magallanes Bölgesi Belediye Başkanı Jose Fernandez, dün yaptığı açıklamada, ilk defa ceset parçalarına ulaştıklarını açıklamış ve hayatta kalan birinin olma ihtimalinin bulunmadığını ifade etmişti.

    Ülkenin güneyindeki Magallenas bölgesi başkenti Punta Arenas'tan, Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gitmek üzere Antarktika'ya doğru havalanan C-130 Hercules tipi uçakla irtibat, kalkıştan 1 saat 7 dakika sonra kesilmişti.

    Uçakta Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 17 kişilik mürettebat ile 3'ü sivil 21 yolcu olmak üzere 38 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

    Uçakla irtibatın koptuğu Drake Geçidi olarak adlandırılan bölgenin, Antartika ile Güney Amerika'yı ayıran en fırtınalı bölgelerden biri olduğu biliniyor.

    Etiketler:
    Alberto Espina, Uçak kazası, Şili
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