Brezilya lideri Bolsonaro: BM'deki iklim değişikliği konferansının sonuçları ticari bir oyun

Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, 25. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nın sonuçlarını (COP25) eleştirerek, “İnsanların bunun sadece ticari bir oyun olduğunu neden anlamadığını bilmiyorum” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD'li aktör Leonardo DiCaprio başta olmak üzere birçok kişiyle Amazon Ormanları yangınları tartışmalarıyla gündeme oturan Bolsonaro, COP25'in sonuçlarını ‘ticari bir oyun’ olarak nitelendirdi.

Özellikle zengin Avrupa ülkelerinin bu oyunun oyucuları olduğuna işaret eden Bolsonaro, “İnsanların bunun sadece ticari bir oyun olduğunu neden anlamadığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

'Avrupa'nın yeniden ormanlaştırılması için bir karar çıktı mı?'

'Zengin ülkeleri’ suçlayan Bolsonaro, "Bilmek istiyorum: Avrupa'nın yeniden ormanlaştırılması için herhangi bir karar çıktı mı? Yoksa sadece Brezilya'yı rahatsız etmeye devam mı? diye sordu.

Bolsonaro, Amazon ormanlarındaki zenginleri 'kullanma' konusundaki kısıtlamaları hafifleterek, ormanların yok olmasına neden olmakla eleştiriliyor.

COP25'e katılan Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles de, Twitter hesabı üzerinden konferansın sonuçlarını eleştirerek, “Zengin ülkeler ödemek istemedi” diye yazdı.

Salles, " Ne yazık ki, Brezilya'nın tüm çabalarına rağmen korumacı bir vizyon egemen oldu, ormanları ve iyi çevresel uygulamaları nedeniyle karbon kredisi sağlayabilecek Brezilya ve diğer ülkeler kaybeden taraf haline geldi" ifadelerini kullandı.

Bakan 'vejetaryen bir yemek' diye et fotoğrafı paylaştı

Ancak birkaç saat sonra ‘kışkırtıcı’ bir et fotoğrafı paylaşan bakan, " COP'daki (karbon) salımımızı telafi etmek için, vejetaryen bir yemek" diye yazdı.

Para compensar nossas emissões na COP, um almoço veggie! pic.twitter.com/NUtLvYLn9m — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) December 15, 2019

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Avrupa ülkelerinin başını çektiği bir grup ülke karbon kredilerinin nasıl düzenlenmesi ile ilgili zayıf bir anlaşmanın hiç anlaşma olmamasından daha kötü olacağını, ayrıca bunun halihazırda çalışan bölgesel piyasalara zarar vereceğini savunuyor.

Brezilya ve Avustralya ise kuralların daha gevşek olduğu bir mekanizmayı savunuyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) 2 haftanın ardından başarısızlıkla sona ermiş, müzakereler gelecek yıl Glasgow'da yapılacak zirveye ertelenmişti.