Şili: 'Devrimi yaşamayı' vaat eden Airbnb turu tepkiler üzerine kaldırıldı

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Şili’de turistlere iki saatlik bir ‘devrimi yaşama’ turu vaat eden Airbnb, tepkilerin ardından ilanı geri çekti.

ABD merkezli dünyanın en büyük konaklama paylaşım platformlarından Airbnb'de, Şili’de sosyal ve ekonomik eşitsizlik protestolarının başladığı, başkent Santiago'nun merkezi kabul edilen Plaza Italia’da iki saat sürecek ‘Devrimi Yaşa’ tur bir deneyimi pazarlandı.

Tura katılmak isteyen turistlere, polisten korunmak isteyen Şilili eylemcilerin taktığı gözlüklerin yanı sıra bir şişe de su veriliyor.

‘Yerel halk tarafından ağırlanacağınız, türünün tek örneği bir aktivite’ diye sunulan tura 19 bin Şili pezosu (yaklaşık 147 TL) fiyat biçildi.

‘Fikrin’ yaratıcısı Sesbastian Nieto, yabancı turistlerin eylemcilere olan hayranlığını fark ettikten sonra bu turu düşündüğünü belirtti.

Nieto, “Protestolarda her zaman çok sayıda izleyici olduğunu, fotoğraf çektiklerini fark ettim. Elbette arka fonunda sosyal konular var, ki hepsi de tamamen yerinde, ama aynı zamanda eğlenceli bir unsuru da var” dedi.

‘Sosyal mücadele bir iş değildir’

Ancak tur sosyal medyada büyük tepki çekti. Kimileri bu turun Airbnb’nin güvenlik politikasını ihlal ettiğini söyleyerek konuya teknik bir açıdan yaklaşırken, pek çok Şilili bu durumudiye niteledi.

Bir Twitter kullanıcısı, “Sosyal mücadele bir iş değildir” diye yazdı.

Eylemin başlangıcından itibaren her gün Plaza Italia’ya gittiğini söyleyen 33 yaşındaki protestocu Mario Hans ise, “Bu eşitlik için, kapitalizme karşı bir hareket. Buradaki ilk hedef bilgilendirmek olmalı, ücret almak değil” dedi.

'Acıdan para elde etmemelisin'

Şilili bir sanatçı olan Fab Ciraolo da, "Bundan para kazanmaya çalışmasını korkunç buluyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Reklamcı Fran Sasso ise, 40’tan fazla sokak sanatçısının desteğiyle ‘Şili Uyandı’ adını verdiği kâr amacı gütmeyen bir tur başlattıklarını hatırlatarak Sesbastian Nieto’yu kendi fikrini çalmakla suçladı.

Sasso, “Biz ders vermek için bu turu yapıyoruz, kâr elde etmek için değil. Şilililer her gün zarar görüyor, protesto etmek zorunda kalıyorlar. Acıdan para elde etmemelisin, onu bir piyese çevirmemelisin” ifadelerini kullandı.

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan, kabinenin değişmesine kadar varan protestolar yaklaşık üç aydır devam ediyor. Şiddet olaylarına dönüşen protestolarda 26 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtiliyor. Plaza Italia da eylemcilerle polisin sık sık karşı karşıya geldiği bir yer olarak biliniyor.