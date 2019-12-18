Meksika'da alev alan minibüste 14 kişi yanarak öldü

Meksika'da, minibüsle kamyonetin çarpıştığı trafik kazasının ardından alev alan minibüsteki 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Guadalajara kentindeki otoyolda seyreden bir minibüsle kamyonet çarpıştı.
Quatorze morts, dont cinq enfants, dans un terrible accident de la route au Mexique https://t.co/ocwwY4qvvf pic.twitter.com/XRWEWxycJv— 7sur7 (@7sur7) December 18, 2019
Çarpmanın ardından alev alan minibüsteki 14 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)