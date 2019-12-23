Venezüella ordusuna bağlı birliğe saldırı: 1 ölü

Venezüella Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde orduya ait bir cephaneliği yağmalamaya çalışan silahlı muhaliflerin 1 askerin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.

Bakanlık, saldırıya uğrayan birlik hakkında ayrıntılı bir bilgi vermedi.

Venezüella ordusu, yaşanan çatışmanın ardından bazı silahlı militanların tutuklandığı bilgisini verdi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çalınan tüm silahların geri alındığını, ulusal güvenliğin tesis edildiğini, istihbarat kurumlarının alarma geçtiğini ve olayla ilgili acil bir soruşturma başlattığını bildirdi.

La FANB rechaza estas acciones desestabilizadoras que buscan mantener en zozobra al pueblo de Venezuela y permanece alerta ante cualquier amenaza que atente contra nuestra amada patria. Seguiremos preservando la paz de la nación. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) December 22, 2019

Las unidades militares y policiales de la región se activaron de manera inmediata e hicieron armas contra los asaltantes, iniciaron una persecución contra estos grupos, se detuvieron los primeros sujetos y lograron recuperar todas las armas. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) December 22, 2019

Yetkililer ayrıca Venezüella halkını teyakkuzda kalmaları konusunda uyardı.