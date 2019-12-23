Venezüella karşıtı Lima Grubu'na Bolivya'daki darbeciler de dahil oldu

Ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in görevi bıraktığı Bolivya'da Jeanine Anez liderliğindeki geçici hükümet, ülkenin uzun süredir izlediği dış politikada önemli değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Geçici yönetimin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son kararlarda imzası bulunmayan Meksika ile Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guayana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve Peru'nun oluşturduğu Lima Grubu'na dahil olundu.

Venezeülla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeyi amaçlayan Lima Grubu'na katılımın duyurulduğu yazılı açıklamada, "Bolivya, Venezüella'daki krizin, Venezüellalılarca anayasal, demokratik ve barışçıl bir çözüme ulaştırılmasına çalışacaktır" ifadeleri yer aldı.

Bolivya'da Anez'in yönettiği ve Morales döneminin politikalarında önemli değişikliklere giden geçici hükümet iki hafta önce de ülkenin, ABD ve İsrail vatandaşlarına uyguladığı vizeleri kaldırmıştı.