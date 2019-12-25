Meksika Devlet Başkanı'ndan La Paz Büyükelçiliği etrafındaki 'güvenlik gücüne' ilişkin açıklama

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, La Paz Büyükelçiliği'nin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik gücünün varlığına ilişkin, "Şu an itibarıyla bu aşırı hareketliliğin önemli ölçüde azaldığına dair bilgilendirildim" dedi.

Ulusal Basında çıkan haberlere göre, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliği'ne sığınan 20 muhalif ismin elçilikte kalmaya devam ettiğini vurgulayan Lopez Obrador, "Bolivya'da Meksika Büyükelçiliğinde çok fazla güvenlik gücü vardı. Şu an itibarıyla bu aşırı hareketliliğin önemli ölçüde azaldığına dair bilgilendirildim" ifadelerini kullandı.

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan süreci darbe olarak niteleyen ve Morales'e destek veren Meksika Dışişleri Bakanlığı, dün bu ülkenin başkenti La Paz'daki büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik gücünün bulunduğunu duyurmuştu.

Meksika hükümeti, gelişmeler üzerine Meksika'nın La Paz Büyükelçisi Tereza Mercado'ya bu tür tacizleri bildirmesi için Amerikan Devletleri Örgütü'ne (OAS) bir mektup yazmasını talep etmişti.

Bolivya geçici hükümetinden tepki

Bolivya geçici hükümeti ise Meksika'yı ülkede göreve başlayan yeni hükümeti tanımamakla suçluyor. Hükümeti dışişleri bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'ndan çekilmeyi planladıkları duyuruldu.

Açıklamada, bu karara gerekçe olarak Meksika'nın bölgesel bir toplantı tarihini kendi başkanlık dönem başlangıcı olan 2020'ye çekmesi gösterildi. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun 2019 dönem başkanlığını Bolivya yürütüyor.