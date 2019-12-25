Konutunda düşüp hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçici hafıza kaybı yaşadı

Konutunda düştükten sonra geçici olarak hafıza kaybı yaşadığını söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Bu sabah birçok şeyi tekrar hatırlamaya başladım ve şu an iyiyim" diye konuştu.

Dün konutunda kayarak düşen Bolsonaro, taburcu olduktan sonra katıldığı bir televizyon programında, geçici hafıza kaybı yaşadığını belirtti.

Brazil President "lost memory" after he slipped and fell in bathroom https://t.co/zVm3udAGLD pic.twitter.com/DqZ1itCU6L — NDTV (@ndtv) December 25, 2019

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Band TV'ye konuşan 64 yaşındaki devlet başkanı, " Örneğin dün ne yaptığımı bilmiyordum" dedi. Bolsonaro, “Kaydım ve sırt üstü düştüm. Oldukça kötü bir durumdu ancak kendime bakacağım" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro, "Ertesi gün, bu sabah birçok şeyi tekrar hatırlamaya başladım ve şu an iyiyim" diye ekledi.

Devlet Başkanlığı iletişim ofisinden yapılan açıklamada, konutunda düşen Bolsonaro'nun başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırıldığı ve kafa tomografisinin çekildiği belirtilmişti.

Geceyi hastanede müşahede altında geçiren Bolsonaro, 'dinlenme tavsiyesiyle' taburcu olmuştu.