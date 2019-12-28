Brezilya: 5 Venezüella ordusu askerini gözaltına aldık

Brezilya'da Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, sınır bölgesi olan Roraima eyaletinin kuzeydoğusundaki keşif ve devriye faaliyetleri sırasında 5 Venezüella ordusu askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıklar, 97/1999 sayılı Tamamlayıcı Kanun uyarınca sınır bölgesindeki devriye operasyonlarının yoğunlaştırıldığını kaydetti.

Yapılan açıklamada 'sınır ihlali' yapan askerlerin silahlarına el konulduğu ve sorgu için Boa Vista'ya götürüldüğü bilgisi verildi.

Yetkililer, ayrıca askerlerin ülkeye giriş nedenini araştırdıklarını belirtti.

Roraima, Venezüella ile Brezilya arasındaki tek sınır kapısının olduğu bölge olarak öne çıkıyor.