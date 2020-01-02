Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a diyalog çağrısı

Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump yönetimi ile 2020'de yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

Kendisini "diyalog adamı" olarak nitelendiren Maduro, "Ben diyalog adamıyım. (ABD Başkanı) Donald Trump ya da ABD'yi yöneten her kimse nerede, ne zaman, nasıl istiyorlarsa biz ikili ilişkilerimizin yeni temelini tesis etmek ve bölgenin istikrarına katkıda bulunmak için yüksek saygı ve onur ile bir diyalog için hazırız" ifadesini kullandı.

¡Soy un hombre de diálogo! Con Donald Trump o con el que gobierne EE.UU: cuando quiera, dónde quiera y cómo quiera, estamos listos para el diálogo con respeto, con altura y con dignidad, para establecer nuevas bases de relaciones que contribuya a la estabilidad de la región. pic.twitter.com/W6nv0dmGot — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 2, 2020

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