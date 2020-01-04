Venezüella'dan İran ve Irak'a Süleymani suikastı nedeniyle taziye

Olayın bölgedeki tansiyonun yükselttiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası hukukta yeri olmadığı savunulan saldırının Venezüella hükümeti tarafından güçlü şekilde kınandığı belirtildi.
Uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısı yapılan açıklamada, tarafların "Ortadoğu’daki barışın korunmasına" katkı sağlaması istendi.
Açıklamada, "Bolivarcı Venezüella hükümeti, ölümlerden dolayı İran İslam Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti halklarına başsağlığı dileklerini iletiyor." ifadeleri kullanıldı.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.
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