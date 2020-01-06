Rusya: Venezüella Ulusal Meclisi başkanının değişmesi ülke siyasetini anayasal zemine taşıyacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella Ulusal Meclisi başkanlığına bir yıl önce kendini Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido yerine hükümet yanlısı milletvekili Luis Parra'nın seçilmesini 'meşru demokratik prosedürün bir sonucu' olarak niteledi.

Venezüella Ulusal Meclisi'nin başkanlık koltuğundaki değişim hakkında açıklama yayınlanan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Parlamentoda yeni yönetimin seçilmesini meşru demokratik prosedürün bir sonucu olarak görüyoruz. Bu, Venezüella'daki siyasi durumu anayasal zemine döndürecek" ifadelerini kullandı.

Yurtdışından finanse edilen büyük çaplı skandallarla itibarını zedeleyen radikal muhaliflerin iktidar sahibi olmadıklarını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten bakanlık, "Ulusal Meclis'teki mevcut durum, bu konuda şüpheye yer bırakmıyor. Dış güçler tarafından yönetilen ülkeyi bölmeye ve iki başlı iktidar yanılsaması oluşturmaya yönelik beceriksiz girişimler, halihazırda Ulusal Meclis içinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır" diye vurguladı.

Son olarak bakanlık, ülkedeki taraflara şiddet eylemlerinden ve provokasyonlardan uzak durma uyarısı yaparken uluslararası toplumu da ülkedeki durumun normale dönmesi ve demokratik kalkınmanın devam etmesi için ulusal diyalog kurulmasına katkı sunmaya çağırdı.

Parra’nın, 140 milletinin oyuyla Meclis Başkanlığı görevine getirildiği açıklanmıştı.