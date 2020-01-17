Guatemala, Venezüella ile diplomatik ilişkilerini askıya aldı

Guatemala'da yeni Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin 14 Ocak'ta göreve başlamasıyla ilk dış politika hamlelerinden biri, Venezüella aleyhinde oldu.

Giammattei, yaptığı açıklamada ülkesinin Caracas ile siyasi ilişkilerini keseceğini ve kendisini geçen yıl 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu muhatap söyledi.

Yeni Devlet Başkanı, aynı zamanda Venezüella politikasıındaki değişimle birlikte Guatemala'nın Caracas'taki diplomatik misyonunun tamamen kapatıldığını bildirdi.

Guatemala, 2017 yılında Venezüella'daki siyasi krizi çözme iddiasıyla kurulan Lima Grubu'na üye ülkeler arasında yer alıyor.