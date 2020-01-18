Göbbels'den kopya çeken Brezilya Kültür Bakanı istifa etti

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Kültür Bakanı atadığı Alvim, sanat ödülü tanıtımında, Nazi Propaganda Bakanı Göbbels'in bir konuşmasını adeta kopyaladı. Alvim'in tepkiler üzerine verdiği istifa, ağzını her açışında dünyaya pes dedirten Bolsonaro tarafından kabul edildi.

Brezilya'da bir yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun Kültür Bakanı Roberto Alvim, sanat ödülü konuşmasında, Nazi liderlerine anıştırma yaptı. Sözlerinin büyük tepki çekmesi üzerine "Retorik tesadüf" savunması yapan Alvim, sonunda istifasını verdi.

Kültür Bakanı'nın istifasını kabul ettiğini Twitter'dan duyuran 'Brezilya'nın Trump'ı' lakaplı Bolsonaro, Alvim'in sarf ettiği 'talihsiz sözlerin ardından savunulamaz bir pozisyona düştüğünü' söyledi.

Brazil's Culture Minister Roberto Alvim has been fired over a speech that appears to copy Nazi propaganda chief Joseph Goebbels.https://t.co/FsrObUasFw — DW News (@dwnews) January 17, 2020

Sahnelerde ilerlemeci görüşlere savaş açmasıyla tanınan bir tiyatro yönetmeni olan, sahne sanatlarında 'kültürel savaş makinesi' yaratmak gerektiğinden söz eden Alvim, akıl-fikir, kültür-sanat, festival-karnaval düşmanlığı gütmesiyle tanınan Bolsonaro tarafından kasım ayında Kültür Bakanı atanmıştı.

Bolsonaro culture secretary sparked outrage and comparisons to Nazi propagandist Goebbels. But his arts push is just part of govt effort to reshape Brazilian society -- from cinema to the classroom and bedroom. @dianejeantet takes a look 👇 https://t.co/WqbyDfiJKx #robertoalvim — David Biller (@DLBiller) January 17, 2020

Alvim, dün yeni bir ulusal sanat ödülünü tanıttığı videoda, Nazi lideri Adolf Hitler'in en sevdiği besteci Richard Wagner'in Lohengrin operasının müziğini kullandı.

Tanıtımda 'gelecek 10 yılın Brezilya sanatının kahraman ve milli olacağını' söyleyen Kültür Bakanı "Duygusal ve aynı zamanda tahakküm edici olacak. Halkımızın en büyük amaçlarına derinden bağlı olmazsa hiçbir şey olamayacak" dedi.

URGENTE: Bolsonaro decide demitir Roberto Alvim da Secretaria de Cultura, que citou nazista Goebbels em vídeo https://t.co/Zq482vHuM0 pic.twitter.com/tHAE9eBTxz — Estadão (@Estadao) January 17, 2020

Bu sözler, Nazi yönetiminin Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Göbbels'in 1933'te Berlin'de Alman sanatıyla ilgili yaptığı konuşmayı akıllara getirirken, büyük tepki topladı.

Hitler'in ideoloğu Göbbels de tiyatro yönetmenlerine şöyle seslenmişti:

"Gelecek 10 yılın Almanya sanatı kahramanca ve çılgınca romantik olacak, nesnel ve duygulardan azade olacak, büyük bir pathosla ulusal olacak ve aynı şekilde hükmedici ve bağlayıcı olacak yahut hiçbir şey olamayacak."

Confederação Israelita pede que secretário de Cultura seja afastado após fazer discurso semelhante ao de Goebbels https://t.co/5yG9GeD0Ka #G1 pic.twitter.com/o4SIQaKfv9 — G1 (@g1) January 17, 2020

Brezilya'nın aşırı sağcı yönetiminin bakanı, ilkin eleştirileri "Kasti olmayan bir yanlışlık" diye savuşturmaya çalıştı.

"Sol, zorlamayla yanıltıcı benzetmeler yapıyor" diyerek 'kurduğu cümlede yanlış bir şey bulunmadığını' savunan Alvim, "Ben Göbbels'den alıntı yapmadım ve asla yapmam... Fakat kurduğum cümle o haliyle mükemmel" dedi.

Ancak çığ gibi büyüyen tepkilere Yahudi cemaati örgütlerinin de katılmasının ardından devlet başkanı tarafından bakanın ipi çekildi.

Sosyal medyadan 'Bolsonaro'ya zarar vermemek için istifa ettiği' açıklamasını yapan Alvim, konuşmasının 'danışmanları tarafından ulusal sanatla ilgili yapılmış çeşitli söylevlerden parçalar cımbızlanarak' oluşturulduğunu söyledi. 'Kaynağını bilmiş olsa o sözleri asla sarf etmeyeceğini' iddia etti.