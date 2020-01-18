Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales: Dördüncü kez aday olmam hataydı

Bolivya'da ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, dördüncü kez başkan adayı olmasını hata olarak değerlendirdi.

Almanya'da yayın yapan Zeit haber portalına verdiği röportajda eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, "Dördüncü kez aday olmam hataydı ancak buna halk karar vermişti ve ben de anayasa çerçevesinde adaylık teklifini kabul ettim" dedi.

Morales, politik hayatını sürdüreceğini belirterek, "Gelecekte aday olabilirim. Halkın bana sunduğu adaylık teklifini kabul etmemeliydim ama seçimi de ilk turda kazandık" diye konuştu.

Morales, 'darbe' olarak nitelediği sürece Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) katıldığına dikkati çekerek, "Seçimlerde bir usulsüzlük olmadı. Amerikan Devletleri Örgütü, hazırladığı raporla Bolivya'yı ateşe verdi" ifadelerini kullandı.

OAS Büyükelçisi'nin kendisine ülkeden çıkması için yardım teklif ettiğini söyleyen Morales, "Ona güvenmedim çünkü beni doğrudan Guantanamo'ya götürmek istiyordu" dedi.

Morales, 20 Ekim 2019'da düzenlenen genel seçimlerde tekrar aday olmak için 2016'da referanduma gitmiş ve sandıktan yüzde 51 'hayır' oyunun çıkmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin, 'yeniden seçilmenin politik hak' olduğuna hükmetmesi üzerine seçimlerde aday olmuştu.