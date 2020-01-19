Maduro: ABD ile doğrudan müzakerelere hazırız

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son yıllarda ABD yönetimi ile tırmanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu

Washington Post gazetesine röportaj veren Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Caracas'a yönelik sert yaptırımları kaldırması ve iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmeye çalışması halinde ABD'li petrol devlerinin yüksek kârlar elde edeceğini belirtti.

Maduro, "ABD ne kadar büyük olursa olsun hükümetler arasında saygı ve bir diyalog varsa, doğru bir bilgi alışverişi varsa, yeni bir model ilişki oluşturabileceğimizden emin olun" dedi.

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