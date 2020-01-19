Venezüella'dan çıkış yasağı bulunan Juan Guaido Kolombiya'ya gitti

Venezüella'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşmek için Kolombiya'ya gitti. Ülkeden çıkış yasağı olan Guaido'nun ülkeden nasıl çıktığı bilinmiyor.

Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesinin geçen yıl ülke dışına çıkmasını yasakladığı Juan Guaido'nun, kara sınırı kapalı olan Kolombiya'ya nasıl geçiş yaptığı bilinmiyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Guaido'nun ülkeye geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Duque, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Venezüella Devlet Başkanı Guaido'ya 'hoş geldin' diyoruz. Kısa bir süre sonra görüşeceğiz, Guaido ayrıca yarın yapılacak Terörizmle Mücadele Zirvesi'ne katılacak"

#Bogotá Damos la bienvenida al Presidente de Venezuela @jguaido a Colombia. Esta tarde sostendremos un encuentro de trabajo. Así mismo, el Presidente @jguaido participará, este lunes, en Cumbre Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. — Iván Duque (@IvanDuque) January 19, 2020

​Guaido da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ülkeye vardığını belirtti ve Duque'ye, Venezüella halkının kavgasına verdiği destek için teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı ile Kolombiya'da görüşecek

'Bizi özgürlüğe taşıyacak şartları elde edeceğiz' diyen Guaido, Venezüella'ya iyi haberlerle döneceğini söyledi.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde ise Guaido'nun, söz konusu zirve kapsamında Kolombiya'yı ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği belirtildi.