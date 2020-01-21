Guaido, Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşecek

Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden ve ülkeden çıkış yasağı bulunan Juan Guaido, çarşamba günü Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun Brüksel'i ziyaret edeceğini açıkladı ve kendisi ile çarşamba günü görüşeceğini söyledi.

Toplantıda Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Borrell, bu ülkede sürdürülebilir bir ateşkesin önemine dikkati çekti.

Borrell, Berlin Konferansı'ndan sonra Libya'da durumun daha iyiye gideceğini kaydederek, 2015'te insan kaçakçıları ile mücadele ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu denetlemek için kurulan 'Sophia Operasyonu'nu yeniden başlatmak istediklerini dile getirdi.

İran ile yapılan nükleer anlaşmaya değinen Borrell, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmesinin 'anlaşmayı başka bir anlaşmayla değiştirmek değil, korumak amacı güttüğünü' belirtti.

Borrell, bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin de görüşüldüğünü aktararak, söz konusu sondaj faaliyetlerine katılan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanması için AB Konseyi'nin ilgili birimlerinden talepte bulunacaklarını ifade etti.

Guaido, Davos Zirvesi'ne katılacak. Venezüella'da Guaido'ya yakın isimlerden muhalif milletvekili Stalin Gonzales, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Guaido'nun, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek bu yılki zirvesine katılacağını belirtti.

Gonzales, Guaido'nun zirvedeki programı hakkında detay paylaşmadı.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen ve 'Uyumlu ve Sürdürülebilir Bir Dünya için Paydaşlar' başlığıyla 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.