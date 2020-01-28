7,7 büyüklüğünde deprem: Jamaika, Küba, Belize, Honduras ve Cayman Adaları için tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS), Jamaika ve Küba arasındaki şeritte 7,7 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Prelim M7.7 Earthquake Cuba region Jan-28 19:10 UTC, updates https://t.co/6WL9oVd7Rl— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) January 28, 2020
Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi tarafından Jamaika, Küba, Belize, Honduras ve Cayman Adaları çevresi için tsunami uyarısı verildi.
Pacific Tsunami Warning Center says "Hazardous tsunami waves are possible" for some coasts of Jamaica, Cayman Islands & Cuba after 7.3 earthquake off coast pic.twitter.com/fbhS5kkNRB— Steve Lookner (@lookner) January 28, 2020
Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
Depremin çevre ülkelerde can kaybı ya da maddi hasara yol açıp açmadığı bilinmiyor.
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