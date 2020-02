Venezüella Devlet Başkanı Maduro kapsamlı yargı reformu yapacaklarını açıkladı

Yeni adli yılın başlangıcında konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro "Yargıda derinlemesine bir reform yapılması ve tüm yapılarının değiştirilmesi için Ulusal Kurucu Meclis'ten yüksek düzeyli bir komisyon kurmasını rica ediyorum" dedi.

Maduro, her Venezüella vatandaşının hızlı ve adil bir yargı hizmeti almasını istediğini belirterek, "Biriken sorunlar ve bunların çözülmesi gerekiyor. Kendimizi kandırmayalım, ülkedeki her kötü şeyin sorumlusu ABD Başkanı Donald Trump değil. Bazı şeylerin sorumlusu biziz. Kötü olan her şeyi değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.