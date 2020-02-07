ABD: Guaido'ya aleyhindeki herhangi bir adım, Maduro rejimi için hata olacaktır

Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun Washington ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, seçilmiş Venezüella hükümetini Guaido'ya karşı herhangi bir adım atmaması yönünde tehdit etti.

ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'ya karşı Caracas'ın atacağı herhangi bir adımın, ciddi yanıtlarla karşılaşacağını söyledi.

Abrams, Guaido'nun Washington ziyaretini takiben gazetecilere verdiği demeçte, "Rejimin (Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti), özellikle bu seyahatten sonra Guaido'ya verilen desteğin güçlü olduğunu ve ona karşı herhangi bir adımın kendisi için hata olacağını hesap etmesini umuyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün Guaido ile Beyaz Saray'da görüştü. Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşme sırasında Guaido'nun Washington'daki temaslarının ele alındığı, ikilinin demokratik aktörler ve uluslararası ortakların desteğiyle özgür ve adil bir Başkanlık ve Ulusal Meclis seçimlerini denetlemekten sorumlu bir geçiş hükümeti kurulması konusunu ele aldıkları belirtildi.

ABD'nin desteklediği Guaido, Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) koyduğu yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçmiş, bu ülkenin başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Guaido, daha sonra Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvesine katılmak ve farklı temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya gitmişti.