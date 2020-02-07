Maduro'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Maduro, Van'daki çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazalarından ötürü kardeş Türk halkı ve hükümetine dayanışmasını iletiyor, her iki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çığ felaketi ve uçak kazasında yaralananlar için acil şifa dileğinde de bulunuldu.

#COMUNICADO | El Presidente Nicolás Maduro, en nombre del gobierno y pueblo venezolanos, expresa su solidaridad al hermano pueblo y gobierno de Turquía, tras producirse dos avalanchas de nieve en la

provincia de Van, y el trágico accidente aéreo en el aeropuerto Sabiha Ghocken. pic.twitter.com/BeUQW5bQNN — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 6, 2020

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