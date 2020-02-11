Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa'nın rüşvet davası başlıyor

Ekvador basınında çıkan haberlere göre, Ulusal Adalet Divanı'nın açıklamasında, rüşvet almakla suçlanan eski Devlet Başkanı Rafael Correa ile Odebrecht davasından aldığı 6 yıl hapis cezası nedeniyle iki yıldır cezaevinde bulunan eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas ile eski bakanlar Maria de los Angeles Duarte, Walter Solis de dahil toplam 21 kişinin yargılanacağı belirtildi.

Correa, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sürecin 'çok acı verici' olduğuna dikkati çekerek, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'yu, yargıyı kullanarak 'siyasi zulüm' yapmakla suçladı.

Belçika'da ikamet eden Correa'nın duruşmaya katılması beklenmiyor.

'2012-2016 Rüşvetleri' soruşturması çerçevesinde, eski Devlet Başkanı Correa hakkında istenen tutuklama talebi 9 Ağustos 2019'da onaylanmıştı.

'2012-2016 Rüşvetleri' soruşturması

Başsavcı Diana Salazar'ın yürüttüğü '2012-2016 Rüşvetleri' soruşturması, 2012-2016 yıllarında Correa'nın liderliğini yaptığı PAIS İttifakı'nın seçim kampanyalarının finansmanında usulsüzlük iddialarıyla başlatılmıştı.

Yolsuzluk iddialarında, ulusal ve uluslararası şirketlerin yanı sıra Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in de adı yer almıştı.

Rafael Correa, 2007-2017 yıllarında Ekvador Devlet Başkanlığı görevini yürütmüştü.