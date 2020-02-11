Meksika'da bir sanat eleştirmeni, beğenmediği eseri 'yanlışlıkla' parçaladı: Sanki düşüncelerimi hissetti

Meksika'nın prestijli sanat fuarlarından Zona Maco'da bir sanat eserini parçalayan sanat eleştirmeni Avelina Lésper, bunun kazara gerçekleştiğini söyledi ve özür diledi.

Başkent Mexico City'deki OMR Galerisi'nde sergilenen ve Meksikalı sanatçı Gabriel Rico'ya ait enstelasyona 20 bin dolar değer biçiliyordu.

Enstelasyon, içinde futbol topu ve kuş tüyü gibi rastgele nesnelerin yer aldığı bir camdan oluşuyordu.

Nos tocó show en Zona Maco. Avelina Lesper rompió una pieza de Gabriel Rico, se quiso huir, se declaró insolvente y pidió una cámara que lo probara. Muchxs la vimos pic.twitter.com/vcfY5ryOl8 — G. Mtz-Zalce (@grazalce) February 8, 2020

​Avelina Lésper, eseri hiç beğenmediğini ve bu yüzden önüne boş içecek kutuları bırakmaya çalıştığı sırada eserin paramparça olduğunu söyledi.

Acompañe visita guiada de Avelina Lésper a la Feria de Arte Maco en CDMX. Lamentablemente al acercarse a una obra de Gabriel Rico, el vidrio que sostenía objetos explotó. Avelina no la tocó, un vidrio demasiado delgado y su débil estructura ocasionaron el incidente. pic.twitter.com/0ilI7GAeEt — Pavel ÉGÜEZ (@paveleguez) February 9, 2020

​Cumartesi günü gerçekleşen olayı bilinçli bir şekilde yapmadığını söyleyen Lésper, köşe yazdığı Milenio gazetesi tarafından paylaşılan videosunda, "Sanki eser onun hakkındaki fikirlerimi duydu ve düşüncelerimi hissetti" dedi.