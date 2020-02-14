Venezüella, ABD'ye karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle sorumlu ABD'li yetkililerin cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurdu.

Arreaza, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar sebebiyle ABD aleyhine bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını bildirdi.

Entregamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional una rigurosa remisión y denuncia por crímenes de Lesa Humanidad contra funcionarios de EEUU, por las Medidas Coercitivas Unilaterales: se trata de un ataque generalizado, masivo y sistemático contra el pueblo de Venezuela. pic.twitter.com/MrTsm5AlP5 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 13, 2020

Başvuruyu 'tarihi bir olay' olarak niteleyen Arreaza, "İstatistikler yaptırımların Venezüella halkı üzerindeki etkilerini gösteren önemli verilerdir. Halkımıza karşı yaygın, kitlesel ve sistematik bir saldırı var" ifadelerini kullandı.

Arreaza, yaptırımların temel kurbanlarının Venezüellalı siviller olduğunu belirtti.