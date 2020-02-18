Meksika'da kaçırılan 7 yaşındaki Fatima'nın cesedi plastik torbada bulundu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, 11 Şubat'ta kaçırılan çocuğun cesedi plastik torbada bulundu. Olayla ilgili konuşan Meksika Devlet Başkanı Obrador, "Çok üzücü. Bu tarz olaylar sosyal bir hastalık " dedi.

Meksiko'da 11 Şubat'ta okul çıkışında annesini beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaçırılan Fatima isimli 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, 15 Şubat'ta başkente bağlı Tlahuac beldesinde plastik torbada bulundu.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cinayeti kınayarak, "Çok üzücü bir olay, bu tarz olaylar, sosyal bir hastalık ve ailevi sorunlardan kaynaklanıyor" dedi.

La @FiscaliaCDMX mostró un video donde se observa que una mujer no identificada recogió a Fátima. La dependencia ofreció una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información sobre los responsables https://t.co/Cbs1826yXk pic.twitter.com/2Mobz1sY8d — El Universal (@El_Universal_Mx) February 17, 2020

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Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da Twitter'dan, suçluların hak ettiği cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun cezasız kalmayacağını belirtti.

Fatima'nın kaçırıldığı yerde ise aralarında aile üyeleri ve okul arkadaşlarının da bulunduğu küçük bir grup eylem yaptı. Gösteride, "Bir daha olmasın, artık yeter" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, "Fatima için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Twitter'da başlatılan "Fatima İçin Adalet (JusticiaParaFatima)" etiketi binlerce kez paylaşılarak, ülkede "trend topic" oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.