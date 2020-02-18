Venezüella, Portekizli TAP Air'in ülkeye uçuşlarını 90 gün süreyle durdurdu

Venezüella'da Guaido ile amcası Juan Jose Marquez'i Venezüella'ya taşıyan Portekiz'in havayolu şirketi TAP Air'in, bu ülkeye uçuşları 90 gün süreyle askıya alındı.

Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile patlayıcı madde bulundurmakla suçlanan amcası Juan Jose Marquez'i Venezüella'ya taşıyan Portekiz'in havayolu şirketi TAP Air'in, bu ülkeye uçuşları 90 gün süreyle askıya alındı.

Ülke basınındaki haberlere göre başkent Caracas'ta konuya ilişkin açıklama yapan Venezüella Ulaştırma Bakanı Hipolito Abreu, Marquez'in üzerinde patlayıcı madde bulundurma iddiasıyla gözaltına alındığı 11 Şubat'taki uçuşun hemen ardından uçakta arama yapıldığını hatırlattı.

Lisboa-Caracas seferli 'uçakta taşınmasına izin verilmeyen bazı materyallerin bulunması' ve Marquez'in uçağa sahte kimlikle bindiğinin ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan Abreu, bu süreçte TAP Air'in Venezüella'ya yönelik uçuşlarının 90 gün süreyle durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Kararın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) bildirildiğini aktaran Abreu, 'ihlallerin sistemli mi yoksa sadece söz konusu uçuşla sınır bir durum mu olduğunu' araştırdıklarını da bildirdi.

Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi'nin (TSJ) ülke dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçen ve ardından İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'ye giden Guaido, 11 Şubat'ta Portekiz üzerinden Venezüella'ya dönmüştü.

Guaido'yla aynı uçakta Venezüella'ya dönen amcası Juan Jose Marquez ise havalimanında gözaltına alınmıştı.

İktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Marquez'in patlayıcı bulundurmaktan gözaltına alındığını söylerken, muhalifler ve Guaido ise olayın bir 'komplodan' ibaret olduğunu savunmuştu.

Süreçte açıklama yapan TAP Air de iddiaları reddetmiş, uçakta patlayıcı bulundurulmasının imkansız olduğunu duyurmuştu.