Meksika'da iki ayrı kartelin hakimiyet kurmaya çalıştığı bölgedeki bir evde kurulu gizli mezarlarda 10 ceset bulundu

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Coeneo kentindeki bir evde yapılan aramalarda gizli mezarlar tespit edildi.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine yapılan kazılarda çürümüş halde 10 ceset ortaya çıkarıldı.

Cesetler, incelenmek üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgede, 'Yeni Nesil Jalisco Karteli' (CJNG) ve 'Los Viagras' isimli uyuşturucu kartellerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı biliniyor.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.