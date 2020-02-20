Bolivya'da Evo Morales hakkında 'usulsüzlük' davası

Bolivya Haber Ajansı'ndaki (ABI) habere göre, Başsavcı Juan Lanchipa, 20 Ekim 2019'daki seçimleri kaybeden Devlet Başkanı adayı Carlos Mesa'nın Sucre Başsavcılığı'ndan, Evo Morales hakkındaki davanın genişletilmesini talep etmesi üzerine başsavcılığın yaptığı teknik analizin ardından seçimlerde usulsüzlüğe dair davanın işleme konulduğunu belirtti.

Lanchipa, davada Morales'in yanı sıra eski Devlet Başkanı Yardımcısı Garcia Linera ve Morales'in dönemindeki bazı bakanların adının geçtiğini aktardı.

Morales'in senatör adaylığı belirsizliğini koruyor

Öte yandan, Morales'in 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde senatör olarak aday gösterilmesi, Bolivya'da tartışmalara neden oldu.

Bolivya basınında çıkan ve Morales'in daha önce liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'ne (MAS) yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Morales'in seçimlere Cochabamba eyaletinden senatör adayı olarak katılmasının Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından (TSE) iptal edildiği iddia edildi.

#Internacionales | El TSE de Bolivia resolvió inhabilitar la candidatura parlamentaria del expresidente Evo Morales, quien estaba inscrito en la lista de aspirantes al Senado del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones de mayo.#SoberaníaEnergética @EdwinRojasM pic.twitter.com/TGxwZlzNt3 — Informática y Teleco (@DitSucre) February 19, 2020

MAS'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Morales'in istifasının ardından göreve gelen Jeanine Anez hükümetinin, MAS'ın adaylarının seçime katılamamasını istediğine ve TSE'nin geçici hükümet yararına politik kararlar aldığına yer verdi.

TSE Başkanı Salvador Romero, düzenlediği basın toplantısında, aralarında Morales'in de bulunduğu birçok kişinin adaylığının analiz sürecinde olduğunu ve adaylığı iptal edilen kişilerin en kısa zamanda açıklanacağını belirtti.

Morales'in avukatlarından Gustavo Ferreyra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Morales'in senatör adayı olabilmesi için bütün belgelerinin tam olduğunu vurguladı.

Morales, bu ayın başında adaylık başvurusu yapması için vekalet verdiği avukatının tutuklanmasının ardından, seçimlerde aday olması için gerekli belgelerin hükümet yetkililerince kaybedildiğini savunmuştu.