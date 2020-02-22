Guaido, Venezüella'da 'demokrasinin canlandırılması' sürecine Rusya ve Çin'i dahil etmek istiyor

Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Venezüella'da rejimi etkileyebilecek ve demokratik toparlanmayı kolaylaştırabilecek Rusya ve Çin gibi ulusları baskı altına almak ve etkilemek için herkesin katılımıyla uluslararası komisyon oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
3. Vamos a crear comisiones de alcance internacional, con representación de todos, para ampliar la presión y abordar a naciones como Rusia y China, que hoy pueden influir en el régimen y facilitar la recuperación democrática en Venezuela.— Juan Guaidó (@jguaido) February 21, 2020
No podemos solos, pero no estamos solos.
ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteği ile 23 Ocak 2019’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, askeri kalkışma ve darbe çağrıları ve sınır ihlal girişimine imza atmasının yanı sıra Venezüella yargısının koyduğu yurt dışı çıkış yasağını da iki kez ihlal etmişti.
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