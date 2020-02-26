Reuters: Latin Amerika'daki ilk koronavirüs vakası Brezilya'da görüldü

Reuters ajansına konuşan bir kaynak Brezilya'da koronavirüs görüldüğünü, hükümetten de doğrulama geldiğini söyledi. Açıklama doğruysa bu, Latin Amerika'daki ilk koronavirüs vakası anlamına geliyor.

Asya'da ortaya çıkan, Ortadoğu ve Avrupa'da da yayılmaya devam edenLatin Amerika'ya da ulaştı. Reuters ajansının adını vermeyen bir kaynağa dayandırdığı habere göre Brezilya hükümeti ülkenin ve kıtanın ilk koronavirüs vakasını doğruladı.

Hastanın İtalya'yı ziyaret eden 61 yaşındaki bir kişi olduğu öne sürüldü.

Hükümetin test sonuçlarını resmen açıklaması ve basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.