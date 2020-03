Venezüella'da Guaido'yu protesto eden grup ve taraftarları arasında arbede

Ver a la dictadura apuntarnos a mí y a nuestra gente ni me amedrenta ni nos asusta. Cuando entré en esto sabía a lo que me exponía.



Lo que no tiene perdón es que haya un muchacho de 16 años herido gravemente, cuando lo único que reclama es su derecho a vivir en Libertad. https://t.co/an4icGPbB3