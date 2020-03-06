Kadın cinayetlerinin rekor kırdığı Meksika'da erkeklere maço terapisi

Günde 10 kadının öldürüldüğü Meksika'da erkeklerin maço kültürünü sorguladığı grup ve kuruluşlar hızla artıyor. Bunlardan biri olan Gendes'te 12 kişilik gruplar halinde erkekler, dürüstlük adına ellerini kalplerine koyarak, kadınlara uyguladıkları şiddet ve bunun sonuçlarıyla hesaplaşıyor.

Önceki sağcı yönetimlerin uyuşturucuyla savaşının körüklediği şiddet döngüsüne saplanmış Meksika'da kadın cinayetleri krizi yaşanıyor.

Günde 10 kadının öldürüldüğü Meksika'da erkekler de maço kültürünü sorgulamaya başladı.

Başkentte hizmet veren cinsiyet ve gelişim derneği Gendes, erkeklerin kendi maço şovenlikleriyle yüzleşmeleri için toplu terapi imkanı sağlayan merkezlerden biri.

Destek gruplarının katılımcıları bir araya gelerek kendilerinin kadınlara yönelttiği şiddet biçimlerini itiraf ediyor, bunun sonuçlarını tartışıyor, maçoluğun Meksika toplumun nasıl ve neden bu kadar derinden kök saldığı konusunda fikir alışverişinde bulunuyor.

20-70 arası erkeklerden oluşan 12 kişilik gruplarda, her bir erkek dürüstlük adına elini kalbine koyarak, kadınlara uyguladığı şiddet ve bunun sonuçlarını düşünüyor.

Sonra içlerinden biri söz alıyor:

"Ben Jaime. Bu hafta partnerime karşı sözlü ve duygusal şiddet uyguladım. Yardım etmek ve edilmek için buradayım."

Diğerleri hep bir ağızdan karşılık veriyor:

"Sana yardım edeceğim."

63 yaşındaki mimar Jamie anlatıyor:

"Kadınlara asla fiziksel şiddet uygulamadım, ama başka şekillerde yaptım; duygusal, sözel, cinsel; çünkü birçok kez aldattım. Bunu fark ettim ve artık değişmek istiyorum."

2009'da kurulan Gendes, toplumsal eşitsizlik araştırması yürütürken erkek şovenistleri rehabilite etmeye yönelik aktivizmi destekliyor.

AFP'ye terapilerin kapılarını açan Gendes Direktörü, psikoterapist Mauro Vargas, "Erkeklik her zaman şiddet, hakimiyet ve güçle ilişkilendirilmiştir, ama bu değişiyor, artık erkeklik algısı kadınla erkeğe eşit muameleyi teklif ediyor" dedi.

Yılda 1200 erkeği terapiler yoluyla kadınlara uygulanan farklı şiddetler - cinsel, fiziksel, ekonomik, sözel, siber- konusunda bilinçlendirmek istediğini belirten Vargas, erkeklerin gündelik işlerden saydığı kadınlara ıslık çalma, kadınların çıplak fotoğraflarını paylaşma, işteki kadın çalışma arkadaşları hakkında cinsiyetçi yorumlarda bulunmanın aslında kadınlara yönelik şiddetle sonuçlanan bir eşitsizlik ürettiğini belirtti.

Gendes gibi ataerkil, maço müesses nizamla hesaplaşma ve kopuş amaçlayan gruplar ve kuruluşların sayısı tam bilinmese de giderek artıyor, toplantılar sosyal medya üzerinden örgütleniyor.

Meksika'da kadınlara şiddet sözkonusu olunca hükümetin ataleti ve umursamazlığı gelenekleşmiş halde.

Solcu Andres Manuel Lopez Obrador'un 2018'de devlet başkanı seçilmesine rağmen kadınlara şiddet tırmandı.

Kadın cinayetleri 2015-2019 arasında yüzde 35 oranında artarken geçen ay 25 yaşında bir kadın ve 7 yaşında bir kız çocuğunun akıl almaz vahşilikle öldürülmesi, kadınları cinayetlerin azaltacak şekilde derhal harekete geçilmesi için sokaklarda protesto eylemlerine itti.

Gendes'de çalışan psikolog Arturo Reyes (29), erkeklerin feminist olamayacağı görüşünde:

"Feminizmin müttefiği olabilirler, ama erkek feminist olmaz, bu sadece kadınlara özgü bir mücadele."

Maçoluğun ise kişisel değil toplumsal-kültürel bir karar olduğunu dile getiren Reyes, "Rehabilite olan bir maço, kendi yapı sökümünü yapan bir erkektir" görüşünde.

Bu uğraştan en büyük tatmini ise terapiden sonra bir erkek yanına gelip "Bu seanslar sayesinde eşim ve çocuklarım artık korkmadan bana yaklaşıyor" dediğinde aldığını belirtti.