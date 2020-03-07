Maduro: ABD, Venezüella'ya karşı savaş planı hazırlıyor

Başkent Caracas'ta vali ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Maduro, Washington'un ülkesine yönelik planlarından bahsetti.
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Maduro, "Washington, Venezüella'ya savaş, terör ve istikrarsızlık getirme, silahlı çatışmaları körükleme ve askeri müdahaleyi meşru gösterme planı hazırlama kararı aldı" dedi.
ABD'ye bu planı hazırlamasında Brezilya'nın yardım ettiğini düşünen Maduro, "Brezilya'nın demokratik, insani çevrelerinden, halkından ve silahlı kuvvetlerinden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Venezüella'ya karşı maceraya atılmasını durdurmalarını talep ediyoruz" çağrısı yaptı.
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