Trump'la görüşen Bolsonaro müşahade altında, İletişim Bakanı'nın ilk testi pozitif

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı. İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'in ilk korona testi pozitif çıktı.Teyit için ikinci testin sonuçları bekleniyor. Wajngarten ve Bolsonaro geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alındığı belirtildi.

İletişim Bakanı Fabio Wajngarten'in ise ilk korona testiğinin pozitif çıktığı, teyit için ikinci testinin beklendiği öğrenildi.

Wajngarten ve Bolsanora geçen hafta Trump ile Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'da bir araya gelmişti.

Trump ise ikiliyle görüşmesi nedeniyle herhangi bir endişe taşımadığını söyledi.