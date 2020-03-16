Hiçbir ülkenin kabul etmediği İngiliz gemisi, yolcuların tedavisi için Küba'ya yanaşıyor

Küba, Karayipler'de mahsur kalan ve içinde en az 5 koronavirüs vakası bulunması nedeniyle bölgedeki birden fazla ülkenin yardım etmeyi reddettiği bir İngiliz yolcu gemisini tedavi amacıyla kabul etti.

682 yolcu ve 381 mürettebat taşıyan İngiliz bandıralı MS Braemar'da, en az 5 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

ABD merkezli CNN kanalının Havana muhabiri Patrick Oppmann, Küba diplomatik kaynaklarının ''Pandemi herkesin ortak çabasıyla sona erecek. Yolcuları kabul etmemizin sebebi insani kaygılar'' açıklamasını yaptığını duyurdu.

Cuba has said it will allow the ship to dock here out of “humanitarian concerns” and the need for “a shared effort to confront and stop the pandemic.” Discussions are still ongoing but passengers say they hope to get off the ship as soon as possible. 2/2 — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) March 16, 2020

CNN'nin haberine göre tedaviye ihtiyaç duyan yolcular Küba'da kalacak, durumlarının iyi olduğu tespit edilen yolcular ise İngiltere hükümetinin girişimiyle evlerine dönecek.