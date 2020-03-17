Brezilya Dış Ticaret Bakanı yeni tip koronavirüse yakalandı

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Marcos Jorge de Lima üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, önceki hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro öncülüğündeki heyette yer alan Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Marcos Jorge de Lima'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

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Brazil's Foreign Trade Secretary tests positive for #Coronavirus



He was part of the delegation that met President Trump in Miami — 🚨Wars on the Brink 🅙 (current focus coronavirus) (@WarsontheBrink) March 16, 2020

Geçen günlerde heyette yer alan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten ve Brezilyalı diplomat Nestor Forster'in de Covid-19'a yakalandığı duyurulmuş, Bolsonaro üzerinde yapılan testin ise negatif çıktığı bildirilmişti.

Aynı heyetle görüşme yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'de de koronavirüs tespit edilmişti.

Diğer yandan Brezilya'daki koronavirüs vakalarına 34 kişi daha eklendi. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 234'e yükseldi.