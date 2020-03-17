Venezüella, koronavirüse karşı IMF'ten 5 milyar dolar kredi istedi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke halihazırda yaptırım baskısı nedeniyle kriz içindeyken yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 5 milyar dolar kredi istedi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Latin Amerika ülkelerinde etkisini gösterirken Venezüella'da vakalar görülmeye başladı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke halihazırda ABD'nin yoğun yaptırım baskısı altında krizle boğuşurken Covid-19 salgınıyla mücadelede kullanılma üzere IMF'ten 5 milyar dolarlık kredi istedi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya mektubunda Maduro, Hızlı Finansman Aracı'nın (RFI) sağlayacağı kredinin, Venezüella'nın 'tespit ve müdahale sistemlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını' belirtti.

Maduro, "Bu kritik zamanda ve hastalığın yüksek düzeyde yayıldığının farkında olarak, pandeminin ilerlemesini durdurmak için hızlı ve güçlü önlemler almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Venezüella Devlet Başkanı, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile daimi koordinasyon halinde ve dünya ülkelerinden gelen destekle bu zor durumun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz" dedi.

RFI, IMF bünyesinde tüm üye ülkelerin tam teşekküllü bir ekonomik programa ihtiyaç duymadan finansal yardım alabilecekleri bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

Maduro'nun söz konusu kredi talebi ise, Venezüella için 2001 yılından bu yana bir ilki teşkil ediyor.