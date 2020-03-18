IMF, koronavirüsle mücadele için kapısını çalan Venezüella'nın kredi talebini reddetti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Venezüella’nın koronavirüs salgınına karşı mücadele için istediği 5 milyar dolarlık krediyi vermeyi reddetti. Talebin ret gerekçesi, hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınması konusunda netlik olmaması diye açıklandı.

Salgınla mücadele için 2001’den bu yana ilk kez IMF’nin kapısını çalan Venezüella’nın kredi talebi reddedildi. IMF’den yapılan açıklamada, “Ne yazık ki fon şu anda bu talebi dikkate alacak durumda değil” ifadeleri kullanıldı.

IMF, Venezüella hükümetinin uluslararası tanınırlığı konusunda bir netlik olmadığı gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, “Daha önce de belirttiğimiz üzere, Üye ülkelerle IMF'nin yapacağı sözleşmeler, resmi hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınmasına dayanır. Bu noktada burada böyle bir netlik bulunmuyor” denildi.

Vaka sayısı 33'e yükseldi

ABD dahil olmak üzere 50’den fazla ülke Maduro yönetimini tanımıyor.

Venezüella’da şimdiye kadar 33 kişide koronavirüs saptandı. Salgınla mücadele kapsamında başkent Caracas ve altı büyük şehre giriş çıkış kısıtlandı. Venezüella krediyi, tespit ve müdahale sistemlerinin güçlendirilmesi için kullanmayı planlıyordu.

2001’den bu yana bir ilkti

Halihazırda ABD'nin yoğun yaptırım baskısı altında krizle boğuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'ya bir mektup yazarak salgınla mücadelede kullanılmak üzere IMF'ten 5 milyar dolarlık kredi istemişti.

Maduro'nun bu talebi, Venezüella için 2001 yılından bu yana bir ilki teşkil ediyordu.

IMF Başkanı Georgieva, salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıklamıştı.