Küba'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 61 yaşındaki İtalyan bir turistin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

İtalyan turistin sağlık durumunun 9 Mart'tan bu yana kritik olduğu kaydedildi.

Ülkede ayrıca koronavirüs vaka sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

Yeni vakalardan birinin 77 yaşındaki bir ABD'li olduğu ve yakın zamanda ülkeye geldiği ifade edildi.