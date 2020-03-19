Brezilya Senato Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Brezilya Senato Başkanı Davi Alcolumbre'nin basın sözcüsü, Alcolumbre üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Açıklamada, Alcolumbre'nin durumunun iyi olduğu ve evinde karantinaya alındığ kaydedildi.
Senato Başkanı'na ilk yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı, pozitif sonucunun ikinci testte alındığı belirtiliyor.
Presidente do Senado testa positivo para covid19. Nota da assessoria: “Depois de o primeiro exame dar negativo, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, refez o exame na noite de ontem (17) e, nesta quarta-feira (18), atestou positivo para Covid-19.”— Julia Duailibi (@juliaduailibi) March 18, 2020
Latin Amerika'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da yaklaşık 350 vaka tespit edildi ve son olarak virüs kaynaklı 3 kişi hayatını kaybetti.
Ülke, salgın nedeniyle Venezüella sınırını kısmi olarak kapattı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya göre kısıtlamalar 15 günlüğüne geçerli olacak.
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