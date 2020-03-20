Şüpheleri gideremeyen Bolsonaro: 3. kez koronavirüs testi yaptırabilirim

Sağlık sorunlarıyla boğuşan ve koronavirüs söylentilerine de son veremeyen Jair Bolsonaro, bir kez daha test yaptırabileceğini açıkladı.

Salgına yaklaşımı eleştiri konusu olan Bolsonaro, eyaletlerde sıkı önlemlerin hayata geçirileceğini ve salgının ekonomiyi etkilemesine izin vermeyeceklerini belirtti.

'En kritik ay haziran'

Bir tahminde de bulunan Jair Bolsonaro, haziran ayının muhtemelen Brezilya’daki salgın için ‘en kritik ay’ olacağını söyledi.

Öte yandan Bolsonaro, milletvekili olan oğlu’nun salgın nedeniyle Çin’i suçlaması üzerine patlak veren diplomatik gerilimi de yumuşatmaya çalıştı. Çin ile herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayan Bolsonaro, salgınla mücadelede kullanılmak üzere fazladan sağlayabileceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya gittiği ekipte 14 kişide virüs tespit edilmesine rağmen Bolsonaro'ya iki kez yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirilmişti.

Bolsonaro, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını Twitter hesabından yalanlamıştı.

Tutumu, ülkede en geniş katılımlı eylemleri ateşledi

Koronavirüse karşı alınan önlemleri kısa süre önce ‘histeri ve kuruntu’ olarak nitelendiren Bolsonaro, daha sonra maske takan bazı bakanlarıyla yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.

Hükümetin koronavirüs salgınına yaklaşımını protesto eden milyonlarca Brezilyalı özellikle Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da ellerinde tencere ve tavalarla camlara çıkarak, Bolsonaro'nun istifasını istemişti. Protesto, Bolsonaro'ya karşı en büyük eylem olarak kayda geçti.