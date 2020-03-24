Kıbrıs lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu

Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, koronavirüs konusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Anastasiadis, ülkede yarın 18.00'den itibaren 13 Nisan'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini söyledi.

Buna göre, ülkede temel ihtiyaçları giderme, çalışma alanlarına ulaşma, doktor ve eczane ihtiyacı gibi durumların haricinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Parklar, çocuk oyun alanları, sahiller, gezi alanları açık spor alanları ve meydanlar, 13 Nisan'a kadar halka kapalı olacak.

Öte yandan, kilise, cami ve diğer ibadet alanlarına da halkın girişi yasaklandı.

Kıbrıs'ta bugün 21 yeni pozitif koronavirüs tespit edilirken, ülkede görülen toplam vaka sayısı 116'ya yükseldi.