Venezüella salgına karşı önlem paketi açıkladı: Kredi tahsilatları, kiralar askıda; işten çıkarma yasaklandı

Venezüella, koronavirüs salgınına karşı önlem paketini açıkladı. Buna göre, altı ay boyunca işten çıkarmalar yasaklandı, işçi maaşları konusunda devlet devreye girdi, tüm kiralar ertelendi, kredi tahsilatları beklemeye alındı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı koyabilmek adına bir dizi önlemi içeren yeni bir paketi açıkladı. Paket, işten çıkarmayı yasaklayan, kredi ve kira ödemelerini askıya alan maddeleriyle öne çıktı.

Devlet televizyonundan bir açıklama yapan Maduro, “Ülkedeki tüm işleri, bütün işletmelerin ve şirketlerin operasyonunu korumak konusunda mutlak bir kararlılığımız ve inancımız var” dedi.

Telekomünikasyon hizmetleri kesilemeyecek

Pakete göre altı ay boyunca bankalar kredi tahsilatlarını beklemeye alacak, telekomünikasyon hizmetleri kesilemeyecek, ev ve işyeri kiraları askıya alınacak. Ayrıntılar netleşmese de mülk sahiplerine belli bir tazminat verilecek.

IMF yardımı reddetti, Kübalı doktorlar mücadeleye koştu

Küçük ve orta işletmelere işçi maaşları konusunda yardım öngören plan altı ay boyunca

IMF, Venezüella'nın salgınla mücadele etmek amacıyla talep ettiği 5 milyon dolarlık acil borç başvurusunu reddetmişti. Buna gerekçe olarak Maduro hükümetinin ‘tanınmasındaki belirsizlik’ gösterilmişti.

Ancak Venezüella, Küba ve Rusya’dan insani yardım konusunda destek aldı. Bu kapsamda geçen hafta 130 Kübalı doktor salgınla mücadele için ülkeye gitti.

Şimdiye kadar 84 vakanın saptandığı ülkede henüz bir ölüm yaşanmadı. Alarm durumuna geçen hükümet, ülke çapında bir ay süreyle karantina ilan etti.