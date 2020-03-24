Brezilya'nın çeteleri favelalarda sokağa çıkma yasağı ilan etti: Doğru şeyi hükümet yapamıyorsa, organize suç yapar

Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının saptandığı 26 Şubat'tan bugüne vaka sayısı 1924'e, ölü sayısı 34'e çıkarken, milyonlarca kişinin yaşadığı gecekondu mahalleleri favelalarda organize suç çeteleri sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Rio de Janeiro şehrinin favelalarında dolaşan mesajlarda çetelerin yerel saatle 20.00'den itibaren dayattığı sokağa çıkma yasağına halktan uymaları talep ediliyor.

'Sokakta yakaladığımıza saygıyı öğretiriz'

Tehditkar üslupla dile getirilen bu mesajlardan birinde "Rio das Pedras, Muzema ve Tijuquinha sakinlerinin dikkatine! Akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal eden, bir dahaki sefere saygı göstermeyi öğrenecek" deniliyor.

Bir başkası "Halk için en iyisini istiyoruz. Hükümetin duruma el koyma kapasitesi yoksa, organize suç halleder" diye meydan okuyor.

Brazilian GANGS enforce coronavirus lockdown in favelas: Crooks issue statement saying 'If the government won't do the right thing, organised crime will'

via https://t.co/aWHB5NlUVe https://t.co/KKR35FO6CN — Lisa Houston (@lisabagga) March 24, 2020

Bolsonaro: Çalışmaya devam

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump ve Britanya Başbakanı Boris Johnson gibi koronavirüsü ciddiye almayıp 'gribin hafifi' diye nitelerken, halkın evde kalması ve işyerlerinin kapanması yönünde çağrı yapmayı reddediyor. Sadece daha fazla fon kullanabilmek için Kongre'den acil durum ilanı talep etmiş olan Bolsonaro, yakın çevresinden birçok kişinin virüsüne yakalanmasına rağmen, kendi testinin negatif çıktığını söylüyor.

Brezilya'da özellikle uyuşturucu ticaretini ellerinde tutan organize suç örgütleri, favelalara ve hapishanelere hükmediyor.

Hijyen ve sağlık hizmeti yok

Çete mesajlarında uyarılan Rio'nun üç büyük favelasında doğru düzgün temiz su-kanalizasyon şebekeleri bulunmamasından ötürü hijyenden eser olmadığı gibi hemen hiç sağlık hizmeti de verilmiyor.

Şehrin zengin semtlerine bakan tepelere kurulan favelalarda, Rio nüfusunun dörtte birine tekabül eden 1.5 milyon kişi yaşıyor.

Yurtdışından dönen zenginler getirdi

2002'de aynı isimli filme konu olan Tanrı Şehri isimli semtte cumartesi günü bir Kovid-19 vakası teyit edildi.

Halk sağlığı araştırma merkezi Fiocruz'un uluslararası ilişkiler direktörü Paulo Buss, "İronik olan, uçakla zenginlerin getirdiği hastalığın yoksullar arasında patlama göstermesi" değerlendirmesini yaptı.